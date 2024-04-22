Власть 22 апреля 2024, 13:53 Самолет президента Азербайджана приземлился во Внукове-2 Президент Азербайджана Алиев прилетел с рабочим визитом в Москву РИА «Новости»

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля прилетел с рабочим визитом в Москву. Его самолет приземлился в международном аэропорту Внуково-2, сообщила пресс-служба главы республики.

Алиев прилетел в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. В аэропорту Внуково-2 его встретили замминистра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица.

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Президенты обсудят двустороннее сотрудничество и региональную повестку, встретятся с железнодорожниками и ветеранами отрасли. Визит приурочили к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, сообщала пресс-служба Кремля.

Телефонные переговоры лидеров России и Азербайджана прошли 24 марта. Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» и пообещал продолжить совместную борьбу с терроризмом.