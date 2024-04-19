19 апреля 2024, 15:44
Путин и Алиев встретятся с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали
Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев встретятся в Москве 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры двух государств рассмотрят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений и обменяются мнениями по региональным проблемам.
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«По случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Владимир Путин и Ильхам Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли», — передали в Кремле.
Отец нынешнего президента Азербайджана непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали. Железная дорога играла и играет огромную роль в транспортной доступности.
Ранее Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече он предложил обсудить запасы госрезервов и меры по совершенствованию помощи населению в связи с наркоугрозой.
В Кремле сообщили, что в течение дня президент продолжал работать в Ново-Огареве. Во второй половине дня у главы государства назначены несколько закрытых рабочих встреч.
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