24 марта 2024, 13:43
Алиев осудил теракт в Подмосковье
Лидер Азербайджана Алиев в беседе с Путиным осудил теракт в Подмосковье
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тот решительно осудил теракт в Подмосковье и выразил соболезнования родным погибших, сообщила пресс-служба Кремля.
Кроме того, президент Азербайджана передал пострадавшим пожелания скорейшего выздоровления.
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«Ильхам Алиев подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в этот день общенационального траура, и высказал убежденность в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание», — добавили в пресс-службе.
Путин поблагодарил Алиева за слова поддержки и отметил готовность к укреплению двустороннего «практического взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества».
По последним данным, в результате теракта в Crocus City Hall, случившегося вечером 22 марта, погибли 133 человека и пострадали еще 154. Десятки стран осудили атаку и выразили россиянам соболезнования.
Владимир Путин
Азербайджан
Стрельба в Crocus City Hall
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