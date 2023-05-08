Власть 08 мая 2023, 20:03 Самолет Лукашенко приземлился в московском аэропорту Президент Белоруссии Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый с рабочим визитом в Москве», — говорится в сообщении, сопровождаемом видео встречи белорусского лидера в России.

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По данным канала, сразу же после прилета Лукашенко провел краткий разговор с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли приглашения президента России Владимира Путина об участии в параде Победы в Москве.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уже вылетел в Россию, где примет участие в праздновании Дня Победы, писал RT.

Российские власти не стали вносить никаких изменений в проведение торжественных мероприятий на Красной площади. Путин 9 мая примет участие в военном параде и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Также он выступит с речью перед началом парада Победы.