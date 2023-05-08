Мир 08 мая 2023, 15:02 Число иностранных лидеров в параде Победы в Москве выросло до четырех человек Пашинян, Токаев и Рахмон посетят парад Победы в Москве по приглашению Путина РИА «Новости»

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Приглашения президента России Владимира Путина об участии в предстоящем параде Победы в Москве приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Первым иностранным лидером, который уже прибыл в Россию, стал глава Киргизии Садыр Жапаров.

Об участии армянского премьер-министра Никола Пашиняна в торжественных мероприятиях в Москве сообщила пресс-служба правительства республики. Там отметили, что в понедельник, 8 мая, глава кабмина уже выехал в Россию с рабочим визитом.

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«Премьер-министр примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая», — указали в сообщении.

О рабочем визите президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москву сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

Он добавил, что, кроме торжественных мероприятий, глава республики посетит Ржевский мемориал, а также могилу в деревне Трубино, где находится могила его дяди Касыма Болтаева.

Пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что Эмомали Рахмон уже вылетел в Москву.

«Ожидается, что в ходе этого визита глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы», — уточнили в ведомстве.

Парад Победы пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. Ожидается, что там выступит президент России Владимир Путин. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в колоннах пройдут более 10 тысяч человек, в том числе участники специальной военной операции.