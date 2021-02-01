Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Самолеты между Россией и Великобританией не будут летать до 16 февраля включительно. Ограничение решили продлить на фоне борьбы с распространением коронавируса.

Авиасообщение приостановят до 23:59 16 февраля, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией <…> для обеспечения защиты здоровья населения», — отмечено в сообщении.

Изначально РФ приостановила авиасообщение с Великобританией до 1 февраля 2021 года из-за нового «британского» штамма коронавируса.

Он передается таким же образом, что и «предшественники», поэтому для предотвращения заражения специалисты советуют соблюдать уже привычные меры. Не стоит игнорировать ношение масок и мытье рук, соблюдать социальную дистанцию и стараться не посещать места с большим скоплением людей.

В НИИ гриппа заметили, что выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США штаммы SARS-CoV-2 в России распространения не получили. Первое и единственное заражение «британским» штаммом в РФ зарегистрировали 10 января.