Ученый рассказал о профилактике заражения «британским» штаммом коронавируса

По словам специалиста, этот штамм передается так же, как и штаммы-предшественники. Янг объяснил, что заражение можно предотвратить, если соблюдать уже привычные меры. В их числе использование масок, мытье рук, социальное дистанцирование, а также отказ от посещения мест с большим скоплением людей.

Согласно информации СМИ, новый штамм может оказаться более смертоносным чем прошлые. Вирусолог надеется, что от возможных последствий спасут вакцины, которые сейчас внедряются.