В НИИ гриппа заявили об отсутствии в России СОVID-штаммов из Британии, Бразилии и ЮАР

В России не получили распространения штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США. Всего специалисты провели исследование более 1,5 тысячи геномов коронавируса.

«Среди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США. Мониторинг таких штаммов продолжается на постоянной основе», — сообщили на сайте Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава.

Первое и единственное заражение британским штаммом было зарегестрировано в России 10 января.

Российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов изучил более 1,5 тысячи полных геномов вирусов SARS-CoV-2. Результаты исследования показали, что скорость изменчивости возбудителя невысокая, в связи с чем эффективность вакцин остается на прежнем уровне.

На территории России преобладает генетический клайд GR (89% всех циркулирующих вирусов). Он возник в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55% генетического разнообразия вирусов SARS-CoV-2 в нашей стране.