Руководство России способно защитить интересы безопасности страны, заявил Лавров

Руководство России способно обеспечить надежную защиту прав и интересов граждан и безопасности страны. Об этом на встрече с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит газета «Известия».

По словам дипломата, руководство страны также ждет от НАТО и США ответа по предложенным гарантиям безопасности. Лавров отметил, что Россия и Китайская Народная Республика не дружат против Запада.

«У Кремля есть основания полагать, что на днях пройдут контакты по ответам Москве о гарантиях безопасности», — добавил министр.

Ранее Лавров сообщил, что США пообещали предоставить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. В течение недели также пообещали ответить в ООН.

Проекты соглашения с НАТО по гарантиям безопасности для России опубликовали в конце 2021 года. Дипломаты потребовали от оппонентов юридических гарантий отказа от расширения НАТО на восток, вовлечения в альянс Украины и размещения вооружения в постсоветских странах.