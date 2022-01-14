Лавров объяснил, почему Россия начала говорить о нерасширении НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему РФ именно сейчас начала говорить о нерасширении НАТО. Он сказал, что со времени 90-х годов накопилось множество обещаний, невыполненных альянсом.

«Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями», — процитировало слова министра РИА «Новости».

Лавров уточнил, что НАТО в ходе программы расширения очень близко подошел к российским рубежам, а сейчас осваивает новые территории, наращивает военные силы и усиленно проводит учения на Черном море.

Проекты соглашения с НАТО по гарантиям безопасности для России опубликовали в конце 2021 года. Дипломаты потребовали от оппонентов юридических гарантий отказа от расширения НАТО на восток, вовлечения в Альянс Украины и размещения вооружения в постсоветских странах.