Лавров рассказал, о чем договорились Россия и США

США не признали право России на гарантии нерасширения НАТО, но согласились обсудить новый режим по ракетам средней и меньшей дальности в Европе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат подвел итоги переговоров по гарантиям безопасности в передаче «Большая игра» на Первом канале.

Один из конкретных результатов российско-американских переговоров по гарантиям безопасности — готовность США к обсуждению нового режима по ракетам в Европе. Однако это вряд ли сыграет какое-то значение в отрыве от главного требования России, которое заключается в нерасширении НАТО на восток, заявил министр иностранных дел.

США пообещали предоставить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе, в течение недели также пообещали ответить в ООН. Но долго ждать российская сторона не будет, сказал Лавров.

Приоритет в переговорах — диалог России с США, а потом уже с НАТО, отметил он.

Глава дипведомства также назвал «нервным срывом» законопроект о новых санкциях против России в случае нападения на Украину, подготовленный сенаторами-демократами. При этом РФ не готова обсуждать с США неприемлемые требования о «возвращении в казарму» российских войск на своей собственной территории, добавил Лавров.

Замглавы МИД Сергей Рябков ранее сообщил, что США и их натовские союзники не хотят идти навстречу России по ключевым требованиям безопасности.