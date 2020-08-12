Ростехнадзор составит список складов с аммиачной селитрой

Вначале Ростехнадзор составит перечень складов, где хранится это удобрение.

«Поставлена задача вычленить из числа поднадзорных службе складов узкий перечень площадок, на которых непосредственно хранится аммиачная селитра», — заявили в пресс-службе.

Сейчас многие склады, на которых хранится аммиачная селитра, указаны в госреестре как «товарно-сырьевая база», «склад удобрений» или «склад химпродукции». Ростехнадзор направил запросы собственникам складов, чтобы получить актуальную информацию.

Всего в России аммиачную селитру производят 13 предприятий. Ведомство контролирует склады на территории производственных площадок и в портах, если на них хранится более 200 тонн нитрата аммония. Из-за коронавируса проверять будут только объекты I класса опасности.

Ростехнадзор заинтересовался условиями хранения нитрата аммония после взрыва 2750 тонн селитры в порту Бейрута 4 августа. В результате порт был разрушен, погибли свыше 170 человек, около четырех тысяч пострадали. После этого в столице Ливана начались массовые акции протеста, правительство подало в отставку.