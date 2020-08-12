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    12 августа 2020, 21:05

    Ростехнадзор составит список складов с аммиачной селитрой

    Кирилл Фролов

    Территориальные управления Ростехнадзора усилят контроль и надзор «за опасными производственными объектами с оборотом нитрата аммония» — аммиачной селитры. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.
    Ростехнадзор составит список складов с аммиачной селитрой

    Вначале Ростехнадзор составит перечень складов, где хранится это удобрение.

    «Поставлена задача вычленить из числа поднадзорных службе складов узкий перечень площадок, на которых непосредственно хранится аммиачная селитра», — заявили в пресс-службе.

    Сейчас многие склады, на которых хранится аммиачная селитра, указаны в госреестре как «товарно-сырьевая база», «склад удобрений» или «склад химпродукции». Ростехнадзор направил запросы собственникам складов, чтобы получить актуальную информацию.

    Всего в России аммиачную селитру производят 13 предприятий. Ведомство контролирует склады на территории производственных площадок и в портах, если на них хранится более 200 тонн нитрата аммония. Из-за коронавируса проверять будут только объекты I класса опасности.

    Ростехнадзор заинтересовался условиями хранения нитрата аммония после взрыва 2750 тонн селитры в порту Бейрута 4 августа. В результате порт был разрушен, погибли свыше 170 человек, около четырех тысяч пострадали. После этого в столице Ливана начались массовые акции протеста, правительство подало в отставку.

    Новости SMI.FM