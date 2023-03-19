Власть 19 марта 2023, 23:45 Россию обеспокоила возможность подрыва ядерной безопасности Путин: Россия обеспокоена возможностью подрыва глобальной ядерной безопасности РИА «Новости»

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Россия обеспокоена безответственными и просто опасными действиями, которые способны подорвать глобальную ядерную безопасность. Об этом написал в статье для газеты «Жэньминь жибао» президент Владимир Путин. Русскоязычный текст статьи опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия, как и Китай, выступает за неукоснительное соблюдение Устава Организация Объединенных Наций (ООН), уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Также страна привержена принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО, добавил Путин.

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«Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность», — заявил президент.

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Путин опубликовал статью в китайской газете «Жэньминь жибао». В ней российский лидер высказал оценки отношений Москвы и Пекина. Российско-китайские отношения российский лидер назвал образцом гармоничного сотрудничества. Как отметил президент России, именно отношения между двумя странами сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности. Кроме того, они стимулируют экономический рост, а также служат гарантом позитивной повестки в международных делах.