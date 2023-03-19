19 марта 2023, 23:32
Путин назвал отношения России и Китая залогом мировой стабильности
Путин: отношения Москвы и Пекина являются залогом глобальной стабильности
Президент Владимир Путин назвал образцом гармоничного сотрудничества и залогом глобальной стабильности отношения России и Китая. По его мнению, опубликованному в статье для китайской газеты «Жэньминь жибао», эти отношения являются образцом созидательного сотрудничества между державами. Русский текст материала опубликован на официальном сайте Кремля.
«Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах», — отметил российский лидер.
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Путин добавил, что такие отношения между крупными державами являются образцом созидательного сотрудничества.
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В этой же статье глава российского государства оценил готовность Китая помочь в урегулировании кризиса на Украине. Российская сторона благодарна КНР за взвешенную позицию по Украине и приветствует ее готовность принять участие в урегулировании кризиса.
Владимир Путин
Китай
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