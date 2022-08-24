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    24 августа 2022, 09:21

    Российское посольство раскритиковало Госдеп за заявление про убийство Дугиной

    Посольство РФ в США выразило негодование в связи с реакцией Госдепа на убийство Дугиной

    Наза Салех Захи

    Посольство РФ в Вашингтоне высказало негодование в связи с русофобскими заявлениями Госдепартамента США про убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сказано в комментарии дипломатической миссии.

    Российское посольство раскритиковало Госдеп за заявление про убийство Дугиной

    «У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений», — заявило посольство в Telegram.

    Российские дипломаты отметили, что представители администрации президента США Джо Байдена не подвергли сомнению высказывания украинской стороны о непричастности к убийству Дугиной.

    «Этот теракт не может быть поводом для очередных бесстыдных инсинуаций со стороны Госдепартамента», — резюмировали в дипломатическом ведомстве.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что американские власти осуждают убийства мирных граждан. При этом он подчеркнул, что Украина отрицает свою причастности к убийству Дугиной.

    Дарья Дугина погибла вечером 20 августа: в ее машине активировали взрывное устройство. Трагедия произошла на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством девушки стоят украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк.

    Дугину похоронили в Московской области 23 августа. Президент Владимир Путин наградил ее орденом Мужества посмертно.