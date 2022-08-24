Российское посольство раскритиковало Госдеп за заявление про убийство Дугиной

Посольство РФ в Вашингтоне высказало негодование в связи с русофобскими заявлениями Госдепартамента США про убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сказано в комментарии дипломатической миссии.

«У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений», — заявило посольство в Telegram.

Российские дипломаты отметили, что представители администрации президента США Джо Байдена не подвергли сомнению высказывания украинской стороны о непричастности к убийству Дугиной.

«Этот теракт не может быть поводом для очередных бесстыдных инсинуаций со стороны Госдепартамента», — резюмировали в дипломатическом ведомстве.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что американские власти осуждают убийства мирных граждан. При этом он подчеркнул, что Украина отрицает свою причастности к убийству Дугиной.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа: в ее машине активировали взрывное устройство. Трагедия произошла на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством девушки стоят украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк.

Дугину похоронили в Московской области 23 августа. Президент Владимир Путин наградил ее орденом Мужества посмертно.