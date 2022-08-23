Семье Дугиной вручили орден Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста «Царьград Медиа» Дарьи Дугиной орденом Мужества. Награду вручили ее родным.

Погибшая Дугина удостоилась ордена «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Соболезнования от Путина зачитал представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев на церемонии прощания с журналисткой в московском телецентре «Останкино».

«Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей невосполнимой утратой. Подлое жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого талантливого человека с настоящим русским сердцем, добрым, любящим, отзывчивым и открытым», — произнес Щеголев.

В своем обращении президент отметил, что Дугина — журналист, ученый, философ, военный корреспондент — «честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России». Путин пожелал семье погибшей силы и мужества «в этот скорбный час».

Машина Дарьи Дугиной взорвалась в Московской области вечером 20 августа. Взрывчатку привели в действие дистанционно. ФСБ 22 августа заявила о раскрытии преступления. Она указала на причастность украинских спецслужб к заказному убийству. Предполагаемый исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения преступления уехала с дочерью в Эстонию.