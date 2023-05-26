Власть 26 мая 2023, 11:52 Российский ОПК поможет отразить любую агрессию с трофейными технологиями Российский ОПК начал внедрять трофейные технологии, полученные в ходе СВО РИА «Новости»

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Российские оборонные предприятия приступили к внедрению трофейных технологий, которые получили во время спецоперации. Об этом рассказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам, передал ТАСС.

«Наш ОПК начал внедрять новые технологии», — отметил Медведев.

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По его словам, СВО дала мощный импульс оборонной промышленности, благодаря которому она совершила качественный скачок.

Ранее Медведев указал на важность танков и артиллерии для удержания территорий. Он отметил важность гиперзвуковых технологий. По словам замглавы Совбеза, у России есть преимущество по некоторым видам высокотехнологичных вооружений.

Он также напомнил Западу о возможности нанесения превентивного ядерного удара. Медведев не исключил, что Украине дадут не только истребители F-16, но и оружие массового поражения.