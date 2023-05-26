Мир 26 мая 2023, 08:38 Медведев напомнил Западу о возможности нанесения превентивного ядерного удара Зампред СБ Медведев: Запад не осознал реальность нанесения превентивного ядерного удара РИА «Новости»

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Западные страны пока не осознали, что при определенном развитии событий в конфронтации России и НАТО ситуация способна дойти до нанесения превентивного ядерного удара. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС.

«Есть законы войны, которые необратимы. Если ситуация дойдет до передачи Украине ядерного оружия, то нужно нанести превентивный удар», — сказал он.

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Медведев отметил, что западные государства верят, что до такого ситуация не дойдет.

«При определенных условиях дойдет. Не исключаю, что Украине дадут истребители F-16. А может быть, что и ядерное оружие дадут. Но только это означает, что к ним самим прилетят ядерные ракеты», — добавил политик.

Также он сказал, что понимает тактику США в вопросе передачи оружия Украине.

«Зарабатывают бабки, но сами не воюют. Все в створе собственных прагматичных интересов. А вот Европа, мне кажется, сошла с ума. Удивительная история для меня, там страны постоянно накаляют и подогревают обстановку своими решениями», — заключил зампред.

Ранее Медведев допустил, что конфликт России и Украины растянется на десятилетия.