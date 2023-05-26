26 мая 2023, 11:13
Медведев указал на важность танков и артиллерии для удержания территорий
Зампред СБ Медведев: для удержания территорий России необходимы танки, пехота и артиллерия
Российские военные обладают уникальными оружейными гиперзвуковыми технологиями, однако для удержания территорий нужны укрепления, танки и артиллерия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС.
«Для России важны гиперзвуковые технологии, но в удержании территорий они не помогут. Нужны танки, укрепления, артиллерия и пехота. То есть первая, вторая и третья линии обороны», — сказал он.
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Медведев отметил, что у России есть преимущество по некоторым видам высокотехнологичных вооружений.
Также политик подчеркнул, что российские войска не испытывают «снарядного голода» в зоне проведения специальной операции. По его словам, отечественный оборонно-промышленный комплекс России вышел на серьезные масштабы производства.
Ранее Медведев предупредил западные страны о вероятности нанесения превентивного ядерного удара.
Дмитрий Медведев
Военные
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