Армия 26 мая 2023, 11:13 Медведев указал на важность танков и артиллерии для удержания территорий Зампред СБ Медведев: для удержания территорий России необходимы танки, пехота и артиллерия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные обладают уникальными оружейными гиперзвуковыми технологиями, однако для удержания территорий нужны укрепления, танки и артиллерия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС.

«Для России важны гиперзвуковые технологии, но в удержании территорий они не помогут. Нужны танки, укрепления, артиллерия и пехота. То есть первая, вторая и третья линии обороны», — сказал он.

Реклама

Медведев отметил, что у России есть преимущество по некоторым видам высокотехнологичных вооружений.

Также политик подчеркнул, что российские войска не испытывают «снарядного голода» в зоне проведения специальной операции. По его словам, отечественный оборонно-промышленный комплекс России вышел на серьезные масштабы производства.

Ранее Медведев предупредил западные страны о вероятности нанесения превентивного ядерного удара.