Происшествия 25 июля 2023, 09:54 Названа дата похорон погибшего военкора Ростислава Журавлева Погибшего в зоне СВО военкора Журавлева похоронят в Екатеринбурге 28 июля РИА «Новости»

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Военного корреспондента РИА «Новости» Ростислава Журавлева, погибшего в зоне спецоперации, похоронят 28 июля. Журналист, посмертно представленный к медали «Доблесть и отвага», упокоится на на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге — его родном городе. Об этом сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу медиагруппы «Россия сегодня».

Похороны состоятся с воинскими почестями — салютом и почетным караулом. Определилось и место прощания с Журавлевым: екатеринбургский Дом журналиста (улица Клары Цеткин, 1). В 11:00 начнется гражданская панихида.

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Российские журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ в Запорожской области 22 июля. Ростислав Журавлев получил смертельные ранения в результате детонации снаряда и умер по пути в госпиталь. Пострадали фотокорреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский, сотрудник «Известий» Роман Польшаков и оператор того же издания Дмитрий Шиков.

Следователи возбудили уголовное дело по факту преступления в отношении представителей СМИ. Погибшего корреспондента представили к ведомственной награде по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.