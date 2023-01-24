Власть 24 января 2023, 20:53 Российские силы ПВО назвали одними из лучших в мире Путин: российское производство ракет для ПВО сопоставимо с мировыми объемами РИА «Новости»

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Боевая работа показывает, что российская противовоздушная оборона является одной из лучших в мире. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

Президент провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым во вторник, 24 января. Российский лидер высоко оценил состояние отечественных сил ПВО.

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«Практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире», — сказал он.

Производство ракет для противовоздушной обороны, по словам Путина, в России сопоставимо с мировыми объемами. Он пояснил, что в стране делают в три раза больше снарядов системы Patriot, чем американские заводы.

«Что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством», — подчеркнул Путин.

Глава государства назвал сами системы современными и надежными, работающими исправно.

Соединенные Штаты поставляют системы Patriot киевскому режиму. Очередную партию власти США передали в рамках пакета военной помощи, который анонсировали в декабре прошлого года. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что в штате Оклахома бойцы ВСУ обучаются работе с зенитными ракетными комплексами Patriot.