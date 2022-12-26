Мир 26 декабря 2022, 23:35 Назван срок обучения боевиков ВСУ работе с системой ПВО Patriot Глава МИД Украины Кулеба: обучение бойцов ВСУ работе с Patriot займет менее полугода Википедия

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Обучение украинских военнослужащих работе с американскими системами противовоздушной обороны Patriot составит менее шести месяцев. Об этом в беседе с изданием Associated Press заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы завершим обучением военных быстрее, чем это обычно требуется. Как правило, подготовка идет в течение года, но украинские военные управятся раньше, менее чем за шесть месяцев», — заявил глава дипломатического ведомства.

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Ранее газета Politico сообщила, что США не поставят Украине системы Patriot, пока военнослужащие не пройдут качественное обучение по работе с ними. В комплекс входят генераторы, радары и вспомогательная техника со станцией управления.

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По мнению военного аналитика Пола Иддона, зенитные ракетные комплексы Patriot не окажутся эффективным оружием Украины против российских беспилотников в силу своей слабой мобильности.

Он отметил, что для настройки всей системы требуется 90 человек, тогда как артиллерийская установка управляется тремя военными.

Президент России Владимир Путин заявлял, что российские военные «пощелкают» системы Patriоt в зоне спецоперации в случае их поставки на вооружение Украины.