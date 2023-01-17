Мир 17 января 2023, 22:10 Пентагон назвал сроки обучения ВСУ по работе с комплексами Patriot Пентагон: обучение ВСУ по работе с системой Patriot продлится несколько месяцев РИА «Новости»

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Обучение солдат ВСУ работе с зенитными ракетными комплексами Patriot проходит в штате Оклахома. Оно займет несколько месяцев, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его процитировал ТАСС.

«Обучение началось <…>, эта подготовка продлится несколько месяцев», — сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.

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Он отметил, что обучение пройдут от 90 до 100 украинских военных. Они уже приехали на базу Форт-Силл и приступили к подготовке. Журналист американского телеканала Fox News Остин Уэстфолл уже сообщал, что самолет с бойцами ВСУ прибыл в Оклахому. Он опубликовал кадры, на которых видны автобусы с украинскими военными. Их везли на военную базу из аэропорта.

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Власти Соединенных Штатов в декабре 2022 года объявляли, что выделяют киевскому режиму очередной пакет военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него впервые войдет система противовоздушной обороны Patriot. Предполагается, что комплекс появится в зоне специальной военной операции весной.

Журналисты издания National Interest Эдвард Сало и Бен Хазен предрекли Украине проблемы из-за поставок западного оружия. По их мнению, положение ВСУ ухудшится из-за трудностей в обслуживании.