Власть 15 февраля 2023, 13:30 Российская дипломатия выполнит все поставленные президентом задачи — Лавров Глава МИД Лавров: российская дипломатия выполнит все поставленные президентом задачи РИА «Новости»

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Российские дипломаты выполнят абсолютно все задачи, поставленные перед ними президентом Владимиром Путиным. Об этом на выступлении в Государственной думе заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Все задачи, поставленные президентом страны перед дипломатическим ведомством, непременно будут выполнены», — подчеркнул он.

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Лавров отметил, что МИД России продолжит работу, задействовав все формы современной дипломатии.

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«В том числе по культурной линии, научной, спортивной, правительственной и парламентской», — заключил глава МИД.

Лавров заявлял о провале попыток западных стран изолировать Россию от всего мира. Он отметил, что страна продолжает налаживать контакты с государствами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразии.

Ранее глава ведомства сказал, что курс президента Путина направлен на открытость России к равноправному сотрудничеству и отстаивание национальных интересов.