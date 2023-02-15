15 февраля 2023, 13:30
Российская дипломатия выполнит все поставленные президентом задачи — Лавров
Глава МИД Лавров: российская дипломатия выполнит все поставленные президентом задачи
Российские дипломаты выполнят абсолютно все задачи, поставленные перед ними президентом Владимиром Путиным. Об этом на выступлении в Государственной думе заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Все задачи, поставленные президентом страны перед дипломатическим ведомством, непременно будут выполнены», — подчеркнул он.
Реклама
Лавров отметил, что МИД России продолжит работу, задействовав все формы современной дипломатии.
Реклама
«В том числе по культурной линии, научной, спортивной, правительственной и парламентской», — заключил глава МИД.
Лавров заявлял о провале попыток западных стран изолировать Россию от всего мира. Он отметил, что страна продолжает налаживать контакты с государствами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразии.
Ранее глава ведомства сказал, что курс президента Путина направлен на открытость России к равноправному сотрудничеству и отстаивание национальных интересов.
Сергей Лавров
МИД РФ
Реклама
Реклама