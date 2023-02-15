Власть 15 февраля 2023, 13:05 Курс Путина по отстаиванию интересов России уже доказал эффективность Лавров заявил об эффективности курса Путина по отстаиванию национальных интересов России РИА «Новости»

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Курс президента России Владимира Путина направлен на отстаивание национальных интересов и открытость страны к равноправному сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что внешняя политика уже показала свою эффективность, сообщил ТАСС.

Лавров напомнил о попытках Запада изолировать Россию, которые ни к чему не привели. По его словам, это вынуждены признать в том числе и оппоненты страны.

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Министр отметил, что внешнеполитический курс, который утвердил глава государства, направлен на твердое отстаивание национальных интересов, но вместе с тем подразумевает открытость России для сотрудничества с другими государствами на равноправных условиях. Эти меры уже доказали свою эффективность, подчеркнул Лавров.

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Путин ранее неоднократно отмечал, что в мире происходят глобальные перемены, он перестает быть однополярным. По его мнению, изменения ведут к лучшему и более справедливому устройству.