15 февраля 2023, 13:05
Курс Путина по отстаиванию интересов России уже доказал эффективность
Лавров заявил об эффективности курса Путина по отстаиванию национальных интересов России
Курс президента России Владимира Путина направлен на отстаивание национальных интересов и открытость страны к равноправному сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что внешняя политика уже показала свою эффективность, сообщил ТАСС.
Лавров напомнил о попытках Запада изолировать Россию, которые ни к чему не привели. По его словам, это вынуждены признать в том числе и оппоненты страны.
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Министр отметил, что внешнеполитический курс, который утвердил глава государства, направлен на твердое отстаивание национальных интересов, но вместе с тем подразумевает открытость России для сотрудничества с другими государствами на равноправных условиях. Эти меры уже доказали свою эффективность, подчеркнул Лавров.
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Путин ранее неоднократно отмечал, что в мире происходят глобальные перемены, он перестает быть однополярным. По его мнению, изменения ведут к лучшему и более справедливому устройству.
Сергей Лавров
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Владимир Путин
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