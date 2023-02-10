Власть 10 февраля 2023, 17:42 «Общаемся с вменяемыми». Лавров отметил, что планы Запада изолировать Россию провалились Глава МИД Лавров констатировал, что планы Запада изолировать РФ провалились РИА «Новости»

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Планы Запада изолировать Россию, окружить ее «санитарным кордоном», потерпели фиаско, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он выступил на торжественном собрании к Дню дипломатического работника.

«Несмотря на антироссийскую вакханалию, поднятую в Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, мы укрепляем отношения добрососедства в самом широком понимании с мировым большинством», — отметил Лавров.

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Он уточнил: речь идет о государствах Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, которые руководствуются «прежде всего коренными национальными интересами».

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Кроме того, Россия поддерживает диалог с «вменяемыми, дорожащими дружбой» с ней представителями общественных, политических, деловых кругов стран Европы. С такими представителями Россию объединяют приверженность демократизации общения и «категорическое неприятие» американоцентричного порядка, основанного на шантаже, угрозах и ультиматумах, резюмировал министр.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме к Дню дипломатического работника отметил, что во многом именно дипломаты помогли сорвать планы Запада по изоляции страны и укрепить ее сотрудничество с многими государствами.