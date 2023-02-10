10 февраля 2023, 17:42
«Общаемся с вменяемыми». Лавров отметил, что планы Запада изолировать Россию провалились
Глава МИД Лавров констатировал, что планы Запада изолировать РФ провалились
Планы Запада изолировать Россию, окружить ее «санитарным кордоном», потерпели фиаско, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он выступил на торжественном собрании к Дню дипломатического работника.
«Несмотря на антироссийскую вакханалию, поднятую в Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, мы укрепляем отношения добрососедства в самом широком понимании с мировым большинством», — отметил Лавров.
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Он уточнил: речь идет о государствах Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, которые руководствуются «прежде всего коренными национальными интересами».
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Кроме того, Россия поддерживает диалог с «вменяемыми, дорожащими дружбой» с ней представителями общественных, политических, деловых кругов стран Европы. С такими представителями Россию объединяют приверженность демократизации общения и «категорическое неприятие» американоцентричного порядка, основанного на шантаже, угрозах и ультиматумах, резюмировал министр.
Ранее президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме к Дню дипломатического работника отметил, что во многом именно дипломаты помогли сорвать планы Запада по изоляции страны и укрепить ее сотрудничество с многими государствами.
Сергей Лавров
Запад
МИД РФ
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