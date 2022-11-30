Власть 30 ноября 2022, 19:28 Россияне пожаловались главе СК из-за происшествий на транспорте Глава СК Бастрыкин поручил проанализировать работу следователей на транспорте Unsplash

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел онлайн-прием россиян. Они рассказали ему о происшествиях на транспорте и попросили защитить их права. Глава ведомства по итогам встречи поручил проверить эффективность работы транспортных следственных подразделений.

Житель Калининградской области рассказал, что потерял руку в результате полученной травмы на производстве, когда работал матросом на рыболовном судне в акватории Охотского моря. По его мнению, ампутации можно было избежать, если бы капитан обеспечил условия для направления его в больницу. После того как матросу обеспечили безопасность, по этому ЧП возбудили уголовное дело, но позже прекратили его расследование. Бастрыкин остался недоволен этим и поручил доверить расследование центральному аппарату СК. Исполняющего обязанности главы Приморского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте Андрея Райхерта временно отстранили от работы.

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Заявительница из Москвы рассказала, что ее отец погиб при столкновении в Баренцевом море его лодки с сухогрузом. Бастрыкин поручил завершить расследование как можно скорее и направить уголовное дело для рассмотрения в суд. По итогам приема в СК намерены принять ряд управленческих решений.

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Житель Крымска устроил стрельбу в одном из медицинских центров города. В результате погибли четыре человека. Глава СК Александр Бастрыкин поручил поставить ход расследования дела на контроль.