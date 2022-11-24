Важное 24 ноября 2022, 18:44 МВД подтвердило гибель четырех человек при стрельбе в Крымске МВД: при стрельбе к Крымске погибли четыре человека, в том числе сам стрелок

Читать 360tv в

Четыре человека погибли при стрельбе в Крымске, в том числе сам стрелок. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, около 17:00 по местному времени в помещении одного из медицинских центров Крымска 66-летний местный житель убил из ружья двух работников организации. Потом он вышел на улицу и начал стрелять по прохожим. Один человек скончался на месте, второй получил ранение. После случившегося мужчина свел счеты с жизнью.

Реклама

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело об убийстве трех местных жителей и покушении на убийство четвертого.

В СК сообщили, что 66-летний житель Крымска на улице Синева из-за личной неприязни несколько раз выстрелил в своих знакомых 39 и 53 лет. От полученных ранений они скончались на месте. Из того же ружья мужчина убил еще одного человека. Личность третьей жертвы устанавливается.

«Кроме того, злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, который в настоящее время госпитализирован. После произошедшего фигурант свел счеты с жизнью», — подчеркнули в СК.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и мотивы преступления.