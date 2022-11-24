Происшествия 24 ноября 2022, 19:55 Расследование убийства четырех человек в Крымске взяли на контроль в центральном аппарате СК Глава СК Бастрыкин поручил доложить обстоятельства гибели людей при стрельбе в Крымске

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела об убийстве в Крымске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил в кратчайшие сроки представить доклад о первоначальных следственных действиях, мотивах преступления, а также о причинах и условиях, которые способствовали совершению особо тяжкого преступления», — уточнили в СК.

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Пожилой мужчина устроил стрельбу возле ТЦ «Славянский». Стрелок несколько раз выстрелил в двух своих знакомых, они скончались на месте преступления. Мужчина успел застрелить еще одного мужчину и ранил прохожего. Потом злоумышленник свел счеты с жизнью.

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Видео опубликовал «360».

Бастрыкин также распорядился поставить на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства троих жителей и покушения на убийство четвертого мужчины в Крымске.