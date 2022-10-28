Россиянам напомнили о конституционном праве выезжать за границу | 360°

Власть 28 октября 2022, 15:16 Россиянам напомнили о конституционном праве выезжать за границу Спикер Совета Федерации Матвиенко заявила о праве россиян уезжать из страны РИА "Новости"

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Уехавшие за границу россияне после начала специальной военной операции имели на это законное право. Они без каких-либо проблем могут вернуться обратно. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что право на свободный выезд из страны и возвращение домой гарантировано всем россиянам статьями Конституции.

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При этом Матвиенко отметила, что не хотела бы возвращения тех людей, которые, уехав в другие государства, начали поливать грязью Россию. По ее словам, таким согражданам лучше остаться за границей.

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«В отношении тех, кто уехал из России и сейчас поливает свою страну из-за рубежа, применимо высказывание Уинстона Черчилля: „Иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались“», — заявила спикер Совфеда.

Накануне глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов выступил с инициативой назначить всем выехавшим за границу россиянам после начала специальной военной операции статус иностранного агента.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобной трактовки действующий закон не предусматривает. Заявление сенатора он предложил считать частным мнением.