Россиян призвали вакцинироваться от коронавируса ради всеобщего иммунитета

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила соотечественников вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнула, что российские препараты безопасны и эффективны.

«Пользуясь случаем, хотела бы просить наших граждан все-таки прийти на вакцинацию. Это безопасно, эффективно, и это будет способствовать достижению коллективного иммунитета в Российской Федерации», — заявила Голикова на совещании у президента. Ее процитировало РИА «Новости».

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко предположил, что коллективный иммунитет может появиться в РФ ближе к осени. Эту будет возможным, если сохранится нарастающий темп производства вакцины.

Эпидемиолог из Роспотребнадзора эпидемиологии Антонина Плоскирева подчеркнула, что даже при вакцинации людям в некоторых случаях нужно сдавать ПЦР-тест. Например, при госпитализации. Также есть компании, которые каждую неделю проверяют своих сотрудников на коронавирус.