Эпидемиолог перечислил случаи, когда вакцинировавшиеся должны сдавать тест на коронавирус

Санитарные требования предусматривают обязательную сдачу теста на коронавирус в некоторых случаях. Разделения на привитых и непривитых нет. Поэтому вакцинированным иногда надо сдавать тест на коронавирус. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Сдавать ПЦР-тест, по ее словам, нужно при госпитализации. Есть также компании, которые каждую неделю проверяют своих сотрудников на коронавирус.

«В этих санитарных требованиях нет дифференциации на тех, кто прошел вакцинацию, а кто не прошел», — подчеркнула Плоскирева в комментарии РИА «Новости».

Эпидемиолог уточнила, что таковы требования для всех. Даже при вакцинации в определенных случаях нужно будет сдавать ПЦР-тест.

Результаты теста на коронавирус требуют представлять при прилете в другую страну. В частности, в ОАЭ. В Объединенных Арабских Эмиратах смягчили требования к российским туристам. Например, теперь граждане РФ не должны сидеть десять дней на карантине при наличии отрицательного результата теста.