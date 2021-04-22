Онищенко объяснил, когда в РФ может появиться коллективный COVID-иммунитет

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, когда у жителей нашей страны может появиться коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил ОТР.

По его мнению, это произойдет ближе к осени, если сохранится нарастающий темп производства вакцины. Для этого нужно, чтобы Минпромторг держал такой вопрос на контроле.

«Нам в апреле обещали 19 миллионов доз дать, до августа планируется выйти до 60 миллионов. Если Минпромторг свои обязательства сдержит, то со стороны медицинской системы вопросов организации вакцинации не будет», — уточнил Онищенко.

Он подчеркнул, что в настоящий момент в больницах есть персонал и специальное оборудование, а также прививочные кабинеты. Депутат отметил важность обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам во время оглашения послания Федеральному собранию с призывом к вакцинации от коронавируса.