Правительство России отслеживает ситуацию с визами в Европу. Если ЕС введет ограничения, то Россия ответит тем же, сообщил ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента.

Официальный представитель Кремля напомнил, что некоторые страны обсуждают ограничения, которые будут означать дополнительные сложности при получении виз.

«Подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдет, потребует нашей контрреакции», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина назвал позицию европейских государств «безрассудным русофобством» и пообещал, что у жителей ЕС появятся такие же сложности при оформлении визы в Россию.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра предложил формат ограничений, который не коснется обычных россиян. Речь идет только о тех, кто приезжает в Европу за покупками, уточнил министр. По его словам, полностью ограничивать выдачу визу «не является хорошей идеей».

Главы МИД стран ЕС намерены пересмотреть или отменить упрощенный визовый режим с Россией. Полностью запрещать въезд россиянам они не планируют.