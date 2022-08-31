МИД Нидерландов предложил свой вариант визовых ограничений для россиян

Визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех граждан России. Такое мнение высказал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

В преддверии встречи глав МИД ЕС он заявил, что готовящиеся меры затронут тех, кто едет в Европу за покупками, сообщил ТАСС.

«Мы думаем, что контакты между людьми важны. В первую очередь мы рассматриваем меры, которые затронут россиян, приезжающих в Европу за покупками», — отметил Вопке Хукстра.

Он обратил внимание, что ограничение в выдаче виз для всех россиян «не является хорошей идеей».

Министры иностранных дел стран Евросоюза на ближайшем заседании примут решение о пересмотре или отмене упрощенного визового режима с Россией. О полном запрете получения шенгенских виз россиянами речи не идет. Но получить въездной документ в страны ЕС станет сложнее.

Ранее представители Франции и Германии выпустили совместное заявление, в котором призвали не допускать полного запрета шенгенских виз для россиян. В тексте обращения сказано, что нужно сохранить возможность приезжать в страны Европы студентам, ученым и специалистам.