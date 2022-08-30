Россиянам предрекли рост цен и сложности с получением шенгенских виз

Министры иностранных дел стран Евросоюза на ближайшем заседании примут решение о пересмотре или отмене упрощенного визового режима с Россией. О полном запрете получения шенгенских виз россиянами речи не идет. Но получить въездной документ в страны ЕС станет сложнее. Такой прогноз в беседе с «360» сделал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

Он напомнил, что на территории Евросоюза действует единый визовый кодекс, который регулирует выдачу въездных виз и сроки пребывания иностранцев. Внести туда законодательные изменения очень сложно. Поэтому максимум, на что могут пойти европейские политики, — это пересмотреть или аннулировать гарантии об упрощенном визовом режиме с Россией.

«Для нас это означает, что визы подорожают, увеличатся сроки их выдачи и сократится срок пребывания в странах Шенгенского соглашения», — заявил Гуреев.

При этом он не исключил, что инициативу не поддержат Германия, Греция и Кипр, которые не согласились с предложением об ограничении въезда россиян на свою территорию.

Другой позиции придерживаются страны Прибалтики, Польша и Чехия, которые поменяли собственное законодательство и начали внедрять ограничения на въезд россиян на практике.

«Вполне возможно, что вопрос шенгенских виз станет камнем преткновения внутри самого Евросоюза, который может привести к расколу. Но говорить о каком-то тотальном запрете на въезд на территорию ЕС не приходится», — подытожил аналитик.

Упрощенный визовый режим между Россией и Евросоюзом действует с 2007 года. Соглашение предусматривает, что для оформления визы требуется стандартный пакет документов, а сбор составляет 35 евро. По въездному документу россиянин может посетить страны Шенгенского соглашения, куда кроме стран Евросоюза также входят Швейцария, Исландия и Норвегия.

По мнению исполнительного директора визового центра MosVisacenter Елены Дорощенко, в случае отмены упрощенного визового режима сбор для оформления въездных документов для россиян вырастет с 35 до 80 евро. Кроме того, записаться на получение въездного документа станет сложнее и потребуется предоставлять больше информации для оформления.