Важное 27 октября 2022, 18:29 Россия пыталась договориться с НАТО о нерасширении — Путин Президент Путин: Россию «послали» при попытке договорится о нерасширении НАТО

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Последняя попытка России договориться о нерасширении НАТО оказалась неудачной. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что страну «просто послали».

Запад знал, что расширение НАТО было неприемлемым для России, однако всячески это игнорировал, заявил глава государства.

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При этом Путин напомнил, как Россия хотела наладить отношения с Западом и НАТО.

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«Посыл был один: давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно. Давайте вести диалог, укреплять доверие», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не является врагом всего Запада, так как является самостоятельной цивилизацией. Глава государства также отметил, что РФ не получилось и никогда не получится убрать с геополитической карты.