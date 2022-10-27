Путин заявил, что Россию никогда не получится «смахнуть» с геополитической карты | 360°

Власть 27 октября 2022, 18:15 Путин заявил, что Россию никогда не получится «смахнуть» с геополитической карты Путин: Россию никогда не получится «смахнуть» с геополитической карты

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Россию не получилось и никогда не получится никогда уничтожить и убрать с геополитической карты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что после победы над терроризмом на Северном Кавказе Россия пыталась выстроить отношения с Западом и со странами НАТО.

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«Посыл был один — давайте не будем врагами, давайте жить дружно. Мы были искренними, шли на это, а что мы получили в ответ? По всем направлениям сотрудничества — нет. А цель давления была — сделать Россию более уязвимой и превратить ее в инструмент для своих целей. <…> А в конечном итоге, если не удается… Цель уничтожить, „смахнуть“ с политической карты. Но не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий», — подчеркнул Путин.

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Он сказал, что Россия всегда будет помнить о цене, которую пришлось заплатить за борьбу с гнездом терроризма на Кавказе, который поддерживал Запад.

Путин в ходе выступления также отметил, что настало то время, когда однополярный миропорядок уходит в прошлое. Глава государства назвал хамством открытое признание Запада финансирования переворота на Украине.