Россия проработает ответ на причастность Великобритании к теракту в Черном и Балтийском морях | 360°

Важное 29 октября 2022, 18:31 Россия проработает ответ на причастность Великобритании к теракту в Черном и Балтийском морях МИД сообщил о проработке ответных шагов в связи с терактами с участием Великобритании РИА "Новости"

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Россия начала прорабатывать практические шаги в связи с причастностью специалистов Великобритании к подготовке теракта в Черном море. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что Минобороны обладает данными о причастности спецслужб Великобритании и к серии террористических взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море.

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«Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии», — сказала Захарова.

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Отказ западных стран от предложения, заметила официальный представитель российского МИД, только подтвердил — им есть что скрывать.

«Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Россия привлечет внимание всего мирового сообщества, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, к совершенным против нее террористическим актам в Балтийском и Черном морях.

Минобороны РФ заявило о приостановке своего участия в зерновой сделке. Такое решение приняли после атаки на Севастополь.