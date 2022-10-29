Россия проработает ответ на причастность Великобритании к теракту в Черном и Балтийском морях | 360°

29 октября 2022, 18:31
Россия проработает ответ на причастность Великобритании к теракту в Черном и Балтийском морях
МИД сообщил о проработке ответных шагов в связи с терактами с участием Великобритании
Россия начала прорабатывать практические шаги в связи с причастностью специалистов Великобритании к подготовке теракта в Черном море. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что Минобороны обладает данными о причастности спецслужб Великобритании и к серии террористических взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море.
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«Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии», — сказала Захарова.
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Отказ западных стран от предложения, заметила официальный представитель российского МИД, только подтвердил — им есть что скрывать.
«Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Россия привлечет внимание всего мирового сообщества, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, к совершенным против нее террористическим актам в Балтийском и Черном морях.
Минобороны РФ заявило о приостановке своего участия в зерновой сделке. Такое решение приняли после атаки на Севастополь.
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