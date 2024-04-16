Власть 16 апреля 2024, 13:37 Россия привыкла к стандартным видам вмешательства в выборы — Памфилова Глава ЦИК Памфилова: Россия привыкла ко вмешательству недоброжелателей в выборы Пресс-служба Кремля

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Противники России устроили масштабную кампанию по дискредитации выборов президента, однако это лишь подстегнуло явку избирателей. Центризбирком не впервые столкнулся с таким давлением, заявила глава комиссии Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

«В этот раз было настолько неприличное вмешательство в процесс. Но мы уже привыкли всегда, на протяжении долгого времени, мы привыкли к стандартным видам вмешательства», — сказала она.

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Элла Памфилова назвала прошедшие в марте выборы беспрецедентными. Она сообщила Владимиру Путину об «истеричных происках» недоброжелателей, которые пустились во все тяжкие. По ее словам, вмешательство в избирательный процесс приняло уродливые формы, его зачинщики сделали ставку на террор.

По словам председателя ЦИК, провокации лишь объединили народ и показали, что, несмотря на выходки противников, возможна высокая явка. Элла Памфилова сообщила, что террор устроили не только в приграничных районах — члены избиркомов получали угрозы по телефону.

Владимир Путин поблагодарил ЦИК за проделанную работу. RT сообщил, что Элла Памфилова вручила ему удостоверение президента.