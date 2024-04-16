16 апреля 2024, 13:37
Россия привыкла к стандартным видам вмешательства в выборы — Памфилова
Глава ЦИК Памфилова: Россия привыкла ко вмешательству недоброжелателей в выборы
Противники России устроили масштабную кампанию по дискредитации выборов президента, однако это лишь подстегнуло явку избирателей. Центризбирком не впервые столкнулся с таким давлением, заявила глава комиссии Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.
«В этот раз было настолько неприличное вмешательство в процесс. Но мы уже привыкли всегда, на протяжении долгого времени, мы привыкли к стандартным видам вмешательства», — сказала она.
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Элла Памфилова назвала прошедшие в марте выборы беспрецедентными. Она сообщила Владимиру Путину об «истеричных происках» недоброжелателей, которые пустились во все тяжкие. По ее словам, вмешательство в избирательный процесс приняло уродливые формы, его зачинщики сделали ставку на террор.
По словам председателя ЦИК, провокации лишь объединили народ и показали, что, несмотря на выходки противников, возможна высокая явка. Элла Памфилова сообщила, что террор устроили не только в приграничных районах — члены избиркомов получали угрозы по телефону.
Владимир Путин поблагодарил ЦИК за проделанную работу. RT сообщил, что Элла Памфилова вручила ему удостоверение президента.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
Владимир Путин
Выборы
Выборы президента — 2024
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