16 апреля 2024, 13:24
Памфилова на встрече с Путиным назвала итоги президентских выборов удивительными
Глава ЦИК Памфилова назвала итоги выборов президента России удивительными
Народ России принял мудрое решение, объединившись и переизбрав президента на новый срок. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным в Кремле назвала итоги выборов удивительными и беспрецедентными.
«Конечно, удивительны итоги этих выборов — они беспрецедентные. <…> Самое главное — то, насколько мудрым оказался наш народ», — сказала она.
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Элла Памфилова заявила, что российское общество сплотилось как никогда. По мнению главы комиссии, в марте не просто избрали президента, а перешли на важный этап битвы за страну.
Вмешательство в избирательный процесс в 2024 году Элла Памфилова назвала неприличным, а происки недоброжелателей — истеричными. Она сказала, что провокации подстегнули явку избирателей.
Владимир Путин поблагодарил Эллу Памфилову и ее коллег на местах за проведение выборов, сообщил RT. Российский лидер сказал, что их работа очень важна для стабильности государства. Глава ЦИК вручила ему удостоверение президента.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
Владимир Путин
Выборы президента — 2024
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