Важное 16 апреля 2024, 13:24 Памфилова на встрече с Путиным назвала итоги президентских выборов удивительными Глава ЦИК Памфилова назвала итоги выборов президента России удивительными Пресс-служба Кремля

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Народ России принял мудрое решение, объединившись и переизбрав президента на новый срок. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным в Кремле назвала итоги выборов удивительными и беспрецедентными.

«Конечно, удивительны итоги этих выборов — они беспрецедентные. <…> Самое главное — то, насколько мудрым оказался наш народ», — сказала она.

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Элла Памфилова заявила, что российское общество сплотилось как никогда. По мнению главы комиссии, в марте не просто избрали президента, а перешли на важный этап битвы за страну.

Вмешательство в избирательный процесс в 2024 году Элла Памфилова назвала неприличным, а происки недоброжелателей — истеричными. Она сказала, что провокации подстегнули явку избирателей.

Владимир Путин поблагодарил Эллу Памфилову и ее коллег на местах за проведение выборов, сообщил RT. Российский лидер сказал, что их работа очень важна для стабильности государства. Глава ЦИК вручила ему удостоверение президента.