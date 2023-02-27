27 февраля 2023, 21:01
США не приняли мер после приостановки Россией участия в ДСНВ
В Госдепе заявили, что США не получали уведомлений о приостановке участия России в ДСНВ
Власти США пока не получили от России уведомления о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поэтому решений об ответных шагах пока не приняли. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениям Мэлори Стюарт.
Она подчеркнула, что сейчас специалисты изучают, какие пункты соглашения можно сохранить.
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«Мы примем решения о своей позиции, когда поймем, что именно собирается сделать другая сторона», — заявила Стюарт.
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Представитель Госдепа отметила, что США готовы пригласить российских экспертов на свои ядерные объекты, чтобы доказать, что никакого нарушения пунктов Договора с их стороны нет.Стюарт добавила, что также американские дипломаты готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения вопросов по сохранению соглашения, в котором заинтересованы обе стороны.
Приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В своем выступлении российский лидер отметил, что пускать американских инспекторов на ядерные объекты в условиях, когда Запад поставил своей целью стратегическое поражение России, невозможно.
Путин добавил, что о прекращении действия договора речи не идет. Он допустил, что Россия вернется к выполнению прописанных пунктов, если Великобритания и Франция, как постоянные члены НАТО, также раскроют данные о своих ядерных арсеналах.
Ядерное оружие
США
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