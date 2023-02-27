Мир 27 февраля 2023, 21:01 США не приняли мер после приостановки Россией участия в ДСНВ В Госдепе заявили, что США не получали уведомлений о приостановке участия России в ДСНВ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти США пока не получили от России уведомления о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поэтому решений об ответных шагах пока не приняли. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениям Мэлори Стюарт.

Она подчеркнула, что сейчас специалисты изучают, какие пункты соглашения можно сохранить.

Реклама

«Мы примем решения о своей позиции, когда поймем, что именно собирается сделать другая сторона», — заявила Стюарт.

Реклама

Представитель Госдепа отметила, что США готовы пригласить российских экспертов на свои ядерные объекты, чтобы доказать, что никакого нарушения пунктов Договора с их стороны нет.

Приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В своем выступлении российский лидер отметил, что пускать американских инспекторов на ядерные объекты в условиях, когда Запад поставил своей целью стратегическое поражение России, невозможно.

Путин добавил, что о прекращении действия договора речи не идет. Он допустил, что Россия вернется к выполнению прописанных пунктов, если Великобритания и Франция, как постоянные члены НАТО, также раскроют данные о своих ядерных арсеналах.