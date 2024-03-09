Власть 09 марта 2024, 11:45 Россия потребует от Украины возмещения расходов на восстановление Крымского моста Константинов: затраты на восстановление Крымского моста включат в иск к Украине vk.com/crimeabadnews/globallookpress

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Власти потребуют от Украины возместить ущерб, связанный с ремонтом и закрытием Крымского моста из-за терактов со стороны Киева. Все затраты планируют включить в иск Крыма о транспортной блокаде, заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов. Об сообщил Telegram-канал «Смотри».

Константинов уточнил, что иск не исключает уголовной ответственности за теракты.

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По оценкам крымских властей, ущерб от транспортной блокады составил около миллиарда 149 миллионов рублей. Эта сумма подразумевает восстановление Крымского и Чонгарского мостов.

Следователи установили всех причастных к подрыву Крымского моста 8 октября 2022 года. В результате теракта погибли четыре человека.