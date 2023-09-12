Общество 12 сентября 2023, 18:13 Власти Крыма начали подсчитывать ущерб от транспортной блокады с украинской стороны Константинов: Крым оценит ущерб от транспортной блокады со стороны Украины РИА «Новости»

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Крымские власти начали оценивать ущерб, нанесенный полуострову транспортной и финансовой блокадой со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава парламента республики Владимир Константинов.

На заседании президиума Госсовета Крыма обсудили деятельность рабочей группы по оценке ущерба от действий киевского режима, указал Константинов. По предварительным данным, сумма убытков от водной блокады полуострова может достигать одного триллиона рублей.

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«Наша рабочая группа также приступила к подсчету ущерба от транспортной и финансовой блокады республики», — отметил глава Госсовета Крыма.

Сумма убытков от финансовой блокады может достигать 38 миллиардов рублей, уточнил Константинов. По транспортной блокаде предварительная цифра составила около одного миллиарда 149 миллионов рублей. В эту сумму входят расходы на ремонт Крымского и Чонгарского мостов.