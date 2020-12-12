Россия потребовала от Баку и Еревана соблюдать перемирие в Карабахе

С таким заявлением он выступил после стрельбы в Гадрутском районе.

Ранее Минобороны Армении обвинило Азербайджан в возобновлении боевых действий в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд. Эти села оказались анклавами, остальные территории Гадрутского района сейчас находятся под контролем Вооруженных сил Азербайджана.

В то же время Баку посчитал Армению виновной в провокации. Поэтому в ответ Азербайджану пришлось принять «адекватные меры». Сейчас в регионе соблюдается режим прекращения огня, добавили в Министерстве обороны Азербайджана.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе круглосуточно мониторят обстановку и следят за соблюдением перемирия на 23 наблюдательных постах, отметило агентство Ura.ru.

Парламент Азербайджана утвердил предложение президента Ильхама Алиева отменить военное положение начиная с 00:00 субботы, 12 декабря.

А в Ереване местные жители требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в связи с чем парализовали работу метрополитена. Протесты начались в Армении 10 ноября. Некоторые граждане не согласились с решением политика подписать трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В договоре участвуют также Азербайджан и Россия.