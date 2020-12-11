Протестующие помешали работе метро в Ереване

Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна парализовали работу метрополитена в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

«В 09:08 (08:08 по московскому времени — прим. ред.) движение Ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна было парализовано. На станциях метро горожане проводят акцию неповиновения», — сказано в сообщении на официальной странице метрополитена в Facebook.

Позже представители подземки рассказали, что работа метро уже возобновилась.

Полиция Армении 10 декабря заявила о задержании в Ереване более 40 протестующих. Эти люди требовали встречи с премьером и его последующей отставки. По информации газеты «Известия», стражи порядка помешали попытке штурма здания правительства.

Митинги начались в Армении 10 ноября. Часть людей оказалась не согласна с решением Пашиняна подписать трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В договоре участвуют Азербайджан и Россия.

В документе говорится об обмене пленными меду сторонами, возвращении беженцев в Карабах, передачу Азербайджану некоторых районов Карабаха, а также введение в регион российских миротворцев.