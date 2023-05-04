Власть 04 мая 2023, 13:11 Россия ответит Украине на атаку беспилотников на Кремль — МИД МИД: Россия ответит на атаку БПЛА на Кремль в соответствии с оценкой уровня угрозы РИА «Новости»

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Российская сторона ответит на атаки двух беспилотных летательных аппаратов на Кремль и при этом намерена руководствоваться оценкой уровня угрозы, которую Украина создала для руководства страны. Такое заявление сделал МИД РФ.

«Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны», — сказано в сообщении.

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МИД подчеркнул, что осуждает попытки произвести теракты в ночь на 3 мая с помощью беспилотников. Ведомство высказало уверенность в том, что за всем этим стоит киевский режим. Ведь он «давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения».

Министерство напомнило о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года, ударах по невоенным объектам в Ростовской и Брянской области, а также множественных диверсиях.

«Тяжесть данного преступления усугубляется тем, что Московский Кремль является резиденцией главы российского государства», — добавили в МИД РФ.

Особенно цинично совершать такие действия накануне Дня Победы, ведь на парад 9 мая пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал циничной реакцию властей США на атаку на Кремль.