Власть 04 мая 2023, 07:34 Антонов счел циничными заявления США об атаке на Кремль Посол Антонов назвал цинизмом заявления США о попытках Украины атаковать Кремль piqsels

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Слова официальных представителей американской администрации об атаке дронов на Кремль поражают своим абсурдом и цинизмом. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом. Здесь не нашли возможным признать очевидное — спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации», — сказал он, комментируя реакцию администрации Соединенных Штатов на атаку беспилотников на Кремль.

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Дипломат отметил, что время для такого шага выбрано неслучайно — все произошло накануне Дня Победы, на праздновании которого планируется присутствие и гостей из-за рубежа. По его словам, российская сторона надеялась, что у американской администрации хватит достоинства и сил для осуждения случившегося. Однако США выгораживают киевский режим.

Антонов назвал «образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского» слова высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов о том, что Украина сама может выбирать, как защищать себя.

Накануне администрация президента России сообщила о попытке украинской стороны ударить двумя БПЛА по резиденции Владимира Путина в Кремле. Спецслужбы и военные смогли вывести дроны из строя, глава государства не пострадал.