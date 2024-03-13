Власть 13 марта 2024, 05:34 Россия опередила другие страны по уровню модернизации ядерной триады Путин назвал ядерную триаду России самой современной в мире РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву назвал отечественную ядерную триаду более современной, чем в других странах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Таких триад — только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная — вся ядерная составляющая», — заявил глава государства.

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При этом российский лидер пояснил, что только по носителям и зарядам у нас имеется примерный паритет.

В так называемую ядерную триаду входят атомные ракетоносцы, стратегическая авиация и межконтинентальные баллистические ракеты.

До этого Путин заявил о постоянной боевой готовности российских стратегических ядерных сил, предупредив Запад, что ввод иностранных войска на Украину будет воспринят как интервенция.

Ранее глава государства заявил об отсутствии у России планов по размещению ядерного оружия в космосе, назвав подобные сообщения в западных СМИ вбросами.