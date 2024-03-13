Власть 13 марта 2024, 05:23 Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА «Новости».

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они (стратегические ядерные силы — прим. ред.) у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — отметил Путин.

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По словам президента, в США уже объявили о том, что не планируют отправлять своих военных на Украину. По его мнению, американцы понимают, что Россия расценит такой шаг как интервенцию. Он добавил, что аналогичным образом восприняли бы и ввод американских войск на российскую территорию.

Путин отметил, что президент США Джо Байден, а также специалисты в сфере российско-американских отношений и сфере стратегической сдержанности осознают последствия.

«Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — подчеркнул президент.

Ранее сообщили, что видеоинтервью Путина Киселеву выйдет утром в среду, 13 марта.